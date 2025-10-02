Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg/Wees: 24-jähriger Tatverdächtiger wegen mehrfacher Brandstiftung festgenommen

Flensburg (ots)

In den vergangenen Monaten kam es im Flensburger Norden sowie in Wees zu Brandstiftungen. Nun wurde ein 24-jähriger polnischer Staatsbürger festgenommen, dem die Taten vorgeworfen werden. Gegen den Beschuldigten wurde am Mittwoch, 01.10.25, auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Unterbringungsbefehl erlassen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei führten dazu, dass dem Tatverdächtigen insgesamt mehrere Brandstiftungen zur Last gelegt werden. Unter anderem soll er am 30. August 2025 gegen 4:00 Uhr eine Garage im Hinterhof der Apenrader Straße mit Benzin in Brand gesetzt haben. Kurz darauf, gegen 4:15 Uhr, kam es durch das Anzünden einer Fußmatte im Treppenhaus in der unteren Apenrader Straße zu einer versuchten schweren Brandstiftung.

Am 7. September 2025 gegen 0:50 Uhr soll der junge Mann mehrere Mülltonnen unter ein Fenster einer Bäckerei in der Apenrader Straße geschoben und in Brand gesetzt haben. Das Feuer griff auf die Bäckerei über und Rauchgase gelangten in benachbarte Wohnungen. Dank des aufmerksamen Verhaltens von Spaziergängern konnte Schlimmeres verhindert werden.

Des Weiteren wird ihm vorgeworfen, am 13. September 2025 auf der Straße vor Grönkamp in Wees ein mobiles Toilettenhäuschen ("Dixiklo") in Brand gesetzt und dabei ein Fahrzeug beschädigt zu haben. Am 18. September 2025 kam es im Hof der Batteriestraße zum Brand eines Fahrradunterstands - auch hier wird dem Beschuldigten die Tat zur Last gelegt.

Der Tatverdächtige wurde nun am Mittwoch auf richterliche Anordnung vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Ermittlungen zu weiteren Straftaten, darunter Sachbeschädigung, Diebstahl, Körperverletzung und Hausfriedensbruch, laufen weiterhin.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell