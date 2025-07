Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Kleinkraftradfahrer stürzt und verletzt sich

Duisburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (31. Juli, 0:11 Uhr) verlor ein 44-jähriger Kleinkraftradfahrer auf der Gartsträucherstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzte sich in Folge des Sturzes schwer.

Helfer kümmerten sich sofort um den Verletzten, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten Duisburger in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. So sollte geprüft werden, ob Alkohol oder berauschende Mittel eine Rolle in Hinblick auf den Kontrollverlust gespielt haben könnten. Experten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams nahmen den Unfall auf. Das Verkehrskommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

