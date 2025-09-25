Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Entlaufener Hund wird von Fahrzeug angefahren - Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.09.25) kam es an der Kreuzung Norderstraße / Herzog-Adolf-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einem frei laufenden Hund. Durch den Unfall verstarb der Hund noch an der Unfallstelle, das Fahrzeug setzte seine Fahrt fort.

Bei dem Hund handelte es sich um einen Australian Terrier, welcher kurz zuvor aus einem Garten in der Nachbarschaft entlaufen ist. Passanten haben den Hund leblos am Fahrbahnrand gefunden und die Polizei verständigt. Spuren deuten darauf hin, dass der Hund möglicherweise von einem Fahrzeug angefahren worden ist und aufgrund der Verletzungen verstarb. Hinweise zum Fahrzeug gibt es bislang nicht.

Kurz nach dem Eintreffen der Polizeibeamten sind auch die Halter des Hundes am Unfallort erschienen und konnten den Hund identifizieren.

Da es sich bei der Unfallstelle um eine Straße mit viel Verkehr handelt, wird vermutet, dass der Hund orientierungslos dort umherlief und der Fahrer des Fahrzeuges den Unfall aufgrund der Größe des Hundes nicht bemerkt haben könnte.

Das Polizeirevier Husum ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell