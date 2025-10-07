PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nieblum
Föhr: 85-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Nieblum / Föhr (ots)

Am Montag, 06.10.2025, kam es gegen 16:20 Uhr an der Kreuzung Traumstraße / Strunwai in Nieblum auf Föhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 85-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 85-jährige Insulanerin mit ihrem Fahrrad vom Strunwai kommend in die Traumstraße eingefahren, ohne auf den vorfahrtsberechtigen Querverkehr zu achten. Ein in Richtung Witsum fahrender Toyota konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Fahrrad am Vorderrad. Durch den Aufprall wurde das Fahrrad herumgeschleudert.

Die 85-jährige Radfahrerin wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus nach Heide geflogen.

Die 43-jährige Fahrerin des Toyotas blieb bei dem Unfall unverletzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 11:42

    POL-FL: Oldenswort: Nach Schockanruf mit hohem Vermögensschaden - Zeugen gesucht!

    Oldenswort (ots) - Am vergangenen Freitagmorgen (03.10.2025) übergab ein Rentner in Oldenswort nach einem Schockanruf eine Bargeldsumme im mittleren fünfstelligen Bereich an einen bislang unbekannten Täter. Die Kriminalpolizei Husum sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Kurz vor 11:00 Uhr erhielt der ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 11:32

    POL-FL: Niebüll: 77-jährige Frau bei Verkehrsunfall verstorben

    Niebüll (ots) - Am Donnerstag, 02.10.2025, kam es gegen 13:30 Uhr auf dem Peter-Schmidts-Weg, in Höhe der Feuerwehr, zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige Frau ums Leben kam. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau aus Niebüll zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als ihr ein Mann mit einem Hund entgegenkamen. Der Hund sprang nach derzeitigen Ermittlungen plötzlich hoch. Die Frau erschrak, verlor ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 15:05

    POL-FL: Selk: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person auf der A7

    Selk (ots) - Am Donnerstag, 02.10.25 gegen 11:40 Uhr kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Norden in Höhe der Gemeinde Selk zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Kleintransporter zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Jagel vermutlich ungebremst auf einen am Stauende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren