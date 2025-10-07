Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nieblum

Föhr: 85-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Nieblum / Föhr (ots)

Am Montag, 06.10.2025, kam es gegen 16:20 Uhr an der Kreuzung Traumstraße / Strunwai in Nieblum auf Föhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 85-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 85-jährige Insulanerin mit ihrem Fahrrad vom Strunwai kommend in die Traumstraße eingefahren, ohne auf den vorfahrtsberechtigen Querverkehr zu achten. Ein in Richtung Witsum fahrender Toyota konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Fahrrad am Vorderrad. Durch den Aufprall wurde das Fahrrad herumgeschleudert.

Die 85-jährige Radfahrerin wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus nach Heide geflogen.

Die 43-jährige Fahrerin des Toyotas blieb bei dem Unfall unverletzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

