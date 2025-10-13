Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Friedrichstadt: Drei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Friedrichstadt (ots)

Am Sonntag, den 12. Oktober 2025, gegen 16:30 Uhr, kam es in Friedrichstadt zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Drei Tatverdächtige konnten noch vor Ort durch Einsatzkräfte der Polizei festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Die Polizei Husum wurde am späten Nachmittag zu einem laufenden Einbruch in die Lagerhalle eines Unternehmens in der Van-Wouwer-Straße alarmiert, nachdem der Eigentümer auf verdächtige Aktivitäten aufmerksam geworden war.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige in der Halle an, ein dritter Mann wurde unmittelbar davor festgestellt.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter ein Loch in die Außenwand der Halle gerissen, um sich Zutritt zum Inneren zu verschaffen. Dort suchten sie offenbar gezielt nach Buntmetallen, die sie mit einer Schubkarre abtransportieren wollten.

Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um drei Männer serbischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 38 und 41 Jahren aus dem Raum Hamburg, die erkennungsdienstlich behandelt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

