Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdacht auf K.O.-Tropfen in Fleckenberg

Schmallenberg (ots)

Am Abend des 27.09.2025 fand eine private Veranstaltung in der Schützenhalle in Schmallenberg-Fleckenberg statt. Eine 18-jährige Besucherin wies im Laufe des Abends Symptome auf, die sie nicht mit ihrem eigenem Alkoholkonsum in Einklang bringen konnte. Dabei hat es sich hauptsächlich um Benommenheit gehandelt. Weiterhin war sie nicht mehr in der Lage, eigenständig und ohne fremde Hilfe aufzustehen und sich fortzubewegen. Die Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-96940-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

