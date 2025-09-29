Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf dem Schulhof
Winterberg (ots)
Am Dienstag, den 23.09.2025, um 10:25 Uhr, kam es an einer Grundschule in Winterberg während der Pause zu einem Vorfall zwischen einem 8-jährigen Jungen und einem 7-jährigen Mädchen. Der Junge fesselte das Mädchen mit einem Seil an einen Baum und verletzte sie durch Schläge in das Gesicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell