POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf dem Schulhof

Meschede (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg neben der L740 zwischen Remblinghausen und Meschede wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 24jährige Mann aus Meschede fuhr an der Unfallstelle gegen ein Geländer und kam zu Fall. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. ...

