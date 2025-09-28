PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Alkohol - Fahrer leicht verletzt

Meschede (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg neben der L740 zwischen Remblinghausen und Meschede wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 24jährige Mann aus Meschede fuhr an der Unfallstelle gegen ein Geländer und kam zu Fall. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Der Verletzte wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

