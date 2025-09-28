PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sexueller Übergriff auf Briloner Kirmes - Täter flüchtig

Brilon (ots)

Im Rahmen der Michaeliskirmes in Brilon kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:30 Uhr zu einem sexuellen Übergriff auf eine 29jährige Frau. Ein unbekannter Täter zog der Frau im Kirmeszelt auf dem Mistemarkt / Krummestraße die Hose herunter und führte gegen ihren Willen sexuelle Handlungen durch. Der Täter entkam unerkannt. Die anschließende Fahndung verlief negativ. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 25 bis 35 Jahre alten, ca. 180 cm großen, schlanken Mann mit kurzen, dunklen Haaren und Bart sowie mit südländischem Aussehen handeln. Zur Tatzeit soll er ein dunkles oder graues Oberteil getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiwache Brilon unter 0291-90203311 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

