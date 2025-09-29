PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf der Briloner Kirmes

Brilon (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 01:00 Uhr im Rahmen der Briloner Kirmes zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einer 21-jährigen Frau im Festzelt an der Krummestraße ein Bierglas auf den Kopf. Sie wurde leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine näheren Hinweise zu dem unbekannten Täter vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

