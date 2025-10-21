PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle an der Bundesstraße 271

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt errichteten am Montag den 20.10.2025 gegen 12:00 Uhr eine Kontrollstelle an der B271 in der Gemarkung von 67281 Kirchheim an der Weinstraße. Im Rahmen dieser wurden 6 Fahrzeugführer festgestellt, welche während der Fahrt ihre Smartphones benutzten. Bei einem Fahrzeug konnten die Beamten fahrzeugtechnische Veränderungen (Tuning) feststellen, weshalb die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlosch und die Weiterfahrt untersagt wurde. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

