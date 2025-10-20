Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Fitness Studio

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 20.10.2025 gegen 02:30 Uhr wurde über einen Sicherheitsdienst ein Einbruch in ein Fitness Studio in der Bruchstraße in Bad Dürkheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Scheibe an der Eingangstür ein und durchwühlten die Räumlichkeiten im Anschluss. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass Bargeld entwendet wurde. Weiteres Diebesgut war bereitgelegt worden, wurde jedoch vermutlich aufgrund der eintreffenden Polizeibeamten zurückgelassen. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen nicht vor. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

