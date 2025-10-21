PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugensuche - Manipulation an Baustellenampel an der B39/L499

Frankeneck (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde in den frühen Morgenstunden des Dienstags (21.10.2025) die zur Zeit eingerichtete Baustellenampel an der Einmündung der L 499 zur B 39 in Frankeneck derart manipuliert, dass die Lichtzeichenanlage samt aller weiteren lichttechnischen Einrichtungen ausfiel. Infolgedessen musste im Berufsverkehr durch Polizeibeamte für die Zeitdauer von ca. 2,5 Stunden an der Örtlichkeit der Verkehr geregelt werden.

Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, welche sich vor 06.20 Uhr im Bereich der Baustellenampel aufhielten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-0
E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

