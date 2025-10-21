PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit 2,23 Promille

Grünstadt (ots)

Am Montag den 20.10.2025 ereignete sich gegen 18:45 Uhr an der Einmündung Kirchheimer Straße/ Industriestraße in 67269 Grünstadt ein Verkehrsunfall. Hierbei bog eine 45-jährige Pkw-Fahrerin von der Kirchheimer Straße nach links in die Industriestraße ab, ohne der entgegenkommenden 65-jährigen Pkw-Fahrerin den Vorrang zu gewähren. Die beiden Pkw kollidierten im Einmündungsbereich, wobei niemand verletzt wurde. An den Pkw entstand aber ein Sachschanden von geschätzt 4000 Euro. Kurz nach dem Zusammenstoß traf die herbeigerufene Streife der Polizeiinspektion Grünstadt zur Unfallaufnahme vor Ort ein. Die Polizeibeamten konnten bei der Unfallverursacherin sogleich Atemalkoholgeruch wahrnehmen, sowie weitere Auffälligkeiten wie eine verwaschene Aussprache oder auch ein schleppender Gang feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich den Wert von 2,23 Promille, weshalb der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihr Führerschein mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt. Die Frau muss sich nun für ihr Handeln strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

