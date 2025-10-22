PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Diebstähle aus Paketen - Geschädigte gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages (21.10.2025) wurde durch bislang drei Geschädigte gemeldet, dass aus deren Paketen der jeweilige Inhalt entwendet worden war. Die Pakete waren zuvor in einer Packstation im Bereich des Weinstraßenzentrums in der Adolf-Kolping-Straße abgelegt. Die Ermittlungen der Polizei dauern zum jetzigen Zeitpunkt an. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen und weitere Geschädigte, die ebenfalls Opfer eines solchen Diebstahles wurden. Diese werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'In
Telefon: 06321/854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
