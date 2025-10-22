Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrolle

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Dienstag den 21.10.2025 gegen 17:45 Uhr unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Kleinkarlbacher Straße in 67281 Kirchheim an der Weinstraße einen 36-jährigen Mann mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle. Es stellte sich zunächst heraus, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Pkw konnten die Polizeibeamten dann noch ein illegales Pfefferspray und eine geringe Menge Kokain auffinden. Der Fahrzeugführer stand auch sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogen-Urintest verlief letztlich positiv auf Kokain und THC, dem Wirkstoff von Cannabis. Da es sich um einen wiederholten Fall des Fahrens ohne Fahrerlaubnis handelte, stellten die Beamten den Pkw des Mannes mit dem Ziel der Entziehung sicher. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Kontrollierte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun verschiedenen Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell