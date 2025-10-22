Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kokainkonsum am Wochenende führt zu Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.10.2025 um 12:10 Uhr wurde ein 57-Jähriger mit seinem VW Golf in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe Kokain. Der Fahrer räumte hiernach auch den Konsum dieser Dorge am letzten Freitag ein. Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einem bekannten übergeben. Nun kommt auf den 57-Jährigen ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

