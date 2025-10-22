Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Dieses Sprichwort trifft wohl auf einen 26-Jährigen aus Neustadt/W. zu, welcher am 23.10.2025 um 07:50 Uhr mit seinem Peugeot in der Straße Kohlplatz in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei wurde bekannt, dass der Fahrer seit über einem Jahr ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist und daher seine nicht-europäische Fahrerlaubnis hätte umschreiben lassen müssen. Da er dies nicht tat, kommt auf diesen nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Der Neustadter gab hierzu nur an, dass ihm der Umstand nicht bewusst gewesen sei. Abschließend wurde der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall nun informiert.

