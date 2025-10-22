PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - VW beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 21.10.2025 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurde ein auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim abgestellter VW Sharan beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Auf der Beifahrerseite konnten Streifschäden und ein abgerissener Türaußengriff festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

