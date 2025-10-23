PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Alleinunfall bei Aquaplaning auf der A6, Höhe Laumersheim

Laumersheim (ots)

Am Donnerstag, den 23.10.2025, gegen 08:47 Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein Verkehrsunfall auf der A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern, in Höhe Laumersheim gemeldet. Polizei und Rettungsdienst trafen kurze Zeit später an der Unfallstelle ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei geriet eine 25-jährige Fahrerin mit ihrem Opel Corsa aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Aquaplaning auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Die 25-jährige Frau wurde zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Ruchheim

Diamantopoulos, PK

Telefon: 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

