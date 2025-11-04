Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte Täter richten großen Schaden bei Kupferdiebstahl an - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Norderstedt (ots)

In der Zeit vom 24.10.2025 (Freitag) bis 27.10.2025 (Montag) ist es in der Oststraße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen. Unbekannte Täter entwendeten ca. 2 Tonnen Kupferleitungen.

In dem genannten Tatzeitraum sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Oststraße eingedrungen und haben dort Kupferleitungen im Wert von über 10.000 Euro herausgetrennt und entwendet. Die etwa 160 Meter Leitungen waren in der Lagerhalle als Löschleitungen verbaut. Der durch die Täter angerichtete Schaden ist hierbei erheblich. Nach ersten Schätzungen wird von einem Gesamtschaden von über 70.000 Euro ausgegangen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Die Tat dürfte mit einem erheblichen Arbeits-/Zeitaufwand verbunden gewesen sein. Wer Hinweise zu ungewöhnlichen Feststellungen im Tatzeitraum und in Tatortnähe geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 040-52806-0.

