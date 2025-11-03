Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Alkoholisierter Tankwagenfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Bad Bramstedt (ots)

Am Montagmorgen (03.11.2025) endete die Fahrt für den Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Tankauflieger vorzeitig im Straßengraben.

Der Mann aus Heide befuhr mit seinem Gespann die Bundesstraße B206 aus Itzehoe Richtung Bad Segeberg, als er zwischen der Straße Bekate und der Kieler Straße gegen 04:40 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Tankauflieger mit Flüssiggas beladen. Durch umgehend eingetroffene Polizeikräfte konnten alkoholbedingte Beeinträchtigungen bei dem 47-jährigen Fahrer festgestellt werden. Der Mann wies einen deutlichen Alkoholgeruch und einen unsicheren Gang auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 2 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und verbrachten den Fahrer zur Dienststelle.

In Deutschland gilt für Fahrer von Fahrzeugen, die Gefahrgut transportieren, ein absolutes Alkoholverbot. Der 47-jährige Deutsche muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Konsum alkoholischer Getränke verantworten.

Wegen der Bergungsarbeiten und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Itzehoe war die B206 bis etwa 12:00 Uhr voll gesperrt.

