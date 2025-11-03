Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt/Ellerbek - Einbrüche in Einfamilienhäuser: Polizei sucht Zeugen

Bönningstedt/Ellerbek (ots)

Am Freitagabend (31.10.2025) kam es im Ostermoorweg in Bönningstedt und im Ihlweg in Ellerbek zu Einbrüchen in Wohnhäuser.

Zwischen 17:50 Uhr und 18:50 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Ostermoorweg vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertsachen.

Im Ihlweg drangen die Täter zwischen 18:00 Uhr und 20:45 Uhr vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür in das Haus ein und durchwühlten Schränke und Kommoden.

In beiden Fällen liegen Angaben zum möglichen Stehlgut derzeit nicht vor. Nach den Einbrüchen flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich zu melden. Ob ein Zusammenhang der beiden Taten besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell