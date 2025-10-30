Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizeibilanz: Kontrollen im Bahnhofsumfeld werden fortgeführt

Elmshorn (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Elmshorn haben im laufenden Jahr regelmäßig Kontrollen im Bahnhofsumfeld und im Steindammpark durchgeführt. Im Rahmen dieser Kontrollen war feststellbar, dass es im Bahnhofsumfeld noch nicht zu einer nachhaltigen Beruhigung der Kriminalitätslage gekommen ist.

Zudem wurden zwischen Januar 2025 und September 2025 im Kontrollbereich insbesondere vermehrt Roheitsdelikte und Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Auch die Liberalisierung des Betäubungsmittelgesetzes bzw. die Einführung des Cannabisgesetzes führten bisher nicht zu einem Rückgang der dort festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Vor dem Hintergrund einer hohen Kriminalitätsbelastung hatte sich das Polizeirevier Elmshorn im Juli 2023 in einer ersten Pressemitteilung vom 07.07.2023 für die Anordnung eines Kontrollbereiches ausgesprochen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5552402

Polizeivollzugsbeamte haben in einem wie hier definierten Kontrollbereich erweiterte Befugnisse und dürfen ohne konkreten Anlass Personen und deren Taschen durchsuchen. Diese Befugnis wird zeitlich befristet eingerichtet, wenn eine entsprechende Gefahrenlage besteht. Neben der Taschen- und Personenkontrolle sind auch Anhalte- und Sichtkontrollen von Fahrzeugen in diesen Bereichen erlaubt.

Bei Personenkontrollen durch Landes- und Bundespolizei werden regelmäßig Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Mehrfach haben die kontrollierenden Beamten Messer im Bahnhofsumfeld sichergestellt. Zudem wurden wiederholt Betäubungsmittel aufgefunden sowie gesuchte Straftäter angetroffen, so die Leitung des Polizeireviers Elmshorn, EPHK Mike Schlömer.

Vor diesem Hintergrund wird die Ausweisung des Kontrollbereiches bestehen bleiben, bis eine nachhaltige Beruhigung der Kriminalitätslage feststellbar ist.

Der Revierleiter des Polizeireviers Elmshorn äußerte sich zufrieden mit den Einsätzen und der Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespolizei sowie der Stadt. Er betonte, dass das gemeinsame Sicherheitskonzept der Bundespolizeiinspektion Flensburg, der Stadt Elmshorn und des Polizeireviers Elmshorn sich bewährt hat, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, Straftaten zu verhindern und die polizeiliche Präsenz im Innenstadtbereich rund um den Kriminalitätsschwerpunkt "Bahnhof" zu erhöhen.

Das Polizeirevier Elmshorn wird weiterhin in enger Abstimmung mit der Bundespolizeiinspektion Flensburg die Kriminalitätsentwicklung im Bahnhofsumfeld beobachten und regelmäßig evaluieren.

