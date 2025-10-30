POL-SE: Elmshorn / BAB 23 - Lkw mit Reifenschaden - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Polizeidirektion Bad Segeberg

BAB 23 - Lkw mit Reifenschaden - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Elmshorn (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung vom Autobahnrevier Elmshorn sicherte am Mittwochnachmittag (29.10.2025) an der Auffahrt Elmshorn ein Lkw-Gespann mit Reifenschaden ab. Der Fahrer fuhr ohne gültige Fahrerlaubnis.

Die MAN Zugmaschine mit Sattelauflieger wurde um 14:16 Uhr am Beschleunigungsstreifen in Richtung Hamburg festgestellt. Ein Reifenschaden zwang den Fahrer zum Anhalten. Der Schaden konnte zwar durch einen zügigen Reifenwechsel vor Ort behoben, die Weiterfahrt musste durch die Einsatzkräfte dennoch untersagt werden.

Der 42-jährige Fahrer konnte Führerschein und Lizenz aushändigen, jedoch waren die Gültigkeitsdaten der Dokumente bereits um mehrere Monate überschritten.

Ein Abschleppdienst verbrachte den Lkw zum nächsten Parkplatz. Die Polizei sperrte die Autobahnauffahrt bis zum Abschluss der Maßnahmen für knapp zwei Stunden.

Der Firmenchef sagte zu, einen geeigneten Fahrer für die Weiterfahrt zu organisieren. Der polnische Lkw-Führer hat sich in einem Strafverfahren mit dem Vorwurf des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis zu verantworten.

