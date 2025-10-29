Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Folgemeldung zu https://t1p.de/cgf0g - Verunfallter Linienbus zwischenzeitlich geborgen und Datumer Chaussee wieder freigegeben

Pinneberg (ots)

Am Mittwochmorgen (29.10.2025) ist es auf der Datumer Chaussee zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Linienbus von der Fahrbahn abkam und auf die Seite kippte.

Die ursprüngliche Pressemitteilung ist im Presseportal unter dem Link https://t1p.de/cgf0g abrufbar.

Ein Abschleppdienst konnte den verunfallten Bus bergen und abtransportieren. Die Datumer Chaussee war für die Bergungsarbeiten von ungefähr 10:00 Uhr bis 12:20 Uhr gesperrt und konnte inzwischen wieder freigegeben werden.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Fahrfehler des 36-jährigen Busfahrers für den Unfall ursächlich gewesen sein. Nach einer Baustellendurchfahrt fädelte der Fahrer wieder auf seine Fahrspur ein und geriet dabei zu weit nach rechts in den aufgeweichten Grünstreifen.

Sechs Passagiere und der Busfahrer konnte durch die Feuerwehr aus dem Bus befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Personen erlitten einen Schock, mussten aber nicht weiter ärztlich behandelt werden.

Die Polizei leitete gegen den Busfahrer, ein afghanischer Staatsbürger, Unfallermittlungen ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell