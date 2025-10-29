Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt - Alkoholisiert am Steuer: Polizei weckt Fahrer an Ampel

Bild-Infos

Download

Bönningstedt (ots)

Mittwochnacht (29.10.2025) weckten Einsatzkräfte des Polizeireviers Pinneberg in der Bahnhofstraße einen alkoholisierten Fahrzeugführer aus seinem Schlaf.

Ein Zeuge informierte die Polizei gegen 03:00 Uhr, als er mit seinem PKW auf der Bahnhofsstraße Richtung Pinneberg unterwegs war und an der Kreuzung Bahnhofstraße/Kieler Straße hinter einem Transporter halten musste. Als der Fahrer des blauen Ford Transit trotz laufendem Motor minutenlang nicht anfuhr und auch auf mehrmaliges Hupen nicht reagierte, staunte der besorgte Zeuge nicht schlecht, als er den augenscheinlich eingeschlafenen jungen Mann im Führerhaus feststellte.

Den mittlerweile eingetroffenen Polizeikräften gelang es schließlich, den Ellerbeker zu wecken. Dabei stellten sie Alkoholgeruch im Fahrzeug fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen vorläufigen Wert von über 1,1 Promille.

Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe den Führerschein des Beschuldigten.

Der 26-jährige Deutsche muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell