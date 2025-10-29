PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Mehrfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am Montagabend (27.10.2025) kam es in der Dr.-Theodor-Haubach-Straße zu einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus.

Zwischen 19:45 Uhr und 20:45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Wohnung in dem Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten die Täter das Interieur und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Jacke und ein Portemonnaie mit Bargeld und Geldkarten.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich zu melden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

