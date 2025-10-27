Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Kaltenkirchen (ots)

Am Freitagabend (24.10.2025) ist es in der Straße Stubbenwiese zu einem Einbruch in Einfamilienhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter keine Wertgegenstände.

Die unbekannten Täter verschafften sich in einem Zeitraum von 18:45 Uhr bis 23:15 Uhr gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu den Innenräumen und durchsuchten dort mehrere Schubladen nach möglichen Wertgegenständen.

Nach der erfolglosen Suche entfernten sich die Unbekannten über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks und weiter in unbekannte Richtung.

Täterhinweise liegen zum derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht vor.

Die Kriminalpolizei Pinneberg nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat und zu verdächtigen Personen unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

