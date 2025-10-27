Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Hinweise nach Einbruchstaten an Wohnhäusern

Norderstedt (ots)

Am späten Freitagabend (24.10.2025) ist es in Norderstedt-Garstedt in der Gottfried-Keller-Straße zu einem versuchten Einbruch bei einem Einfamilienhaus gekommen.

Die unbekannten Täter versuchten kurz vor Mitternacht über die rückwärtige Terrasse gewaltsam ins Haus einzudringen. Die anwesende Bewohnerin hörte Geräusche aus dem Außenbereich und schaltete die Innenbeleuchtung im Haus ein. Hierdurch wurden die Unbekannten vermutlich verschreckt. Es blieb bei einem Einbruchsversuch.

In der folgenden Nacht auf Sonntag (26.10.2025) ist es in Norderstedt-Harksheide im Weg am Denkmal zu einer vollendeten Einbruchstat bei einem Einfamilienhaus gekommen.

Im Zeitraum von 18:50 Uhr bis 09:00 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft ebenfalls über die rückwärtige Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Wohnobjekt und durchwühlte in mehreren Räumen Schubladen sowie Schränke. Ob die Unbekannten Wertgegenstände aus dem Haus entwendeten, ist der Polizei bisher nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen für die beiden Einbruchstaten und fragt nach Zeugen, die jeweils in Tatortnähe verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Auffälligkeiten feststellen konnten.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell