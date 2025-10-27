PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruch in Wohnhaus

Ellerbek (ots)

Am Samstagabend (25.10.2025) kam es in der Rugenbergener Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Gegen 19:30 Uhr verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Einfamilienhaus, woraufhin die Alarmanlage auslöste. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Stehlgut unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 15:17

    POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Tankstelle

    Norderstedt (ots) - In der Nacht auf Sonntag (26.10.2025) ist es in der Tangstedter Landstraße (nördlicher Bereich in Schleswig-Holstein) zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen, bei dem unbekannte Täter Tabakwaren entwendeten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Norderstedt verschafften sich Personen gegen 02:30 Uhr (Winterzeit) über die ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 14:54

    POL-SE: Schackendorf - Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

    Schackendorf (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag (23. Oktober 2025) und Freitag (24. Oktober 2025) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Fahrenkruger Weg. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich zwischen 15:00 Uhr am Donnerstag und 18:00 Uhr am Freitag ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren