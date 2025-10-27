Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruch in Wohnhaus

Ellerbek (ots)

Am Samstagabend (25.10.2025) kam es in der Rugenbergener Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Gegen 19:30 Uhr verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Einfamilienhaus, woraufhin die Alarmanlage auslöste. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Stehlgut unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

