Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus - Täter werden auf Videoaufnahmen gesichtet

Tornesch (ots)

Am Donnerstagabend (23.10.2025) ist es in der Ahrenloher Straße zwischen Ortsausgang Tornesch und Autobahn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die unbekannten Täter konnten auf einer Videoaufzeichnung gesichtet werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betraten um 20:35 Uhr mindestens zwei Täter das Grundstück, öffneten gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Anschließend durchsuchte man mehrere Räumlichkeiten im Erdgeschoss und nahm dort eine bisher unbekannte Menge an Schmuck sowie kleinere Bargeldbeträge an sich.

Im Rahmen der Ermittlungen vorgelegte Videoaufzeichnungen zeigten zwei maskierte Männer mit Handschuhen unmittelbar vor der Tatbegehung. Beide Personen trugen helle Oberbekleidungen und dunkle Hosen mit dunklen Schuhen. Die Täter redeten in einer Fremdsprache, vermutlich aus dem slavischen Raum, miteinander.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und nimmt sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen in Tatortnähe unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

  • 24.10.2025 – 10:58

    POL-SE: Bad Segeberg - Einbruch in Einfamilienhaus - Stehlgut noch unbekannt - Polizei sucht Zeugen

    Bad Segeberg (ots) - Am 23.10.2025 (Donnerstag) ist es in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bussardweg gekommen. Ob Stehlgut erlangt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im genannten Tatzeitraum sind unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus eingedrungen und haben die Räumlichkeiten ...

  • 24.10.2025 – 10:57

    POL-SE: Seedorf - Polizei sucht Zeugen nach Fund eines erlegten Hirsches

    Seedorf (ots) - Im Bereich der Herrstraße im Ortsteil Berlin wurde auf einem parallel verlaufenden Feld am Sonntag (12.10.2025) ein toter Hirsch aufgefunden. Eine ortsansässige Jägerin hatte am Sonntag gegen 16:00 Uhr das verendete Rehwild am Rande des Feldes entdeckt. Bei dem Wild konnte ein Einschussloch festgestellt werden. Die anschließend hinzugezogene Polizei ...

