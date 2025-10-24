PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Einbruch in Einfamilienhaus - Stehlgut noch unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 23.10.2025 (Donnerstag) ist es in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bussardweg gekommen. Ob Stehlgut erlangt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im genannten Tatzeitraum sind unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus eingedrungen und haben die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch nicht bekannt, ob und gegebenenfalls was der oder die Täter entwendet hatten.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von möglichen Zeugen, die ungewöhnliche Feststellungen im Tatzeitraum und in Tatortnähe gemacht haben, werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

