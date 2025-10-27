Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Tankstelle

Norderstedt (ots)

In der Nacht auf Sonntag (26.10.2025) ist es in der Tangstedter Landstraße (nördlicher Bereich in Schleswig-Holstein) zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen, bei dem unbekannte Täter Tabakwaren entwendeten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Norderstedt verschafften sich Personen gegen 02:30 Uhr (Winterzeit) über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle. Die Unbekannten entnahmen diverse Zigarettenstangen aus den Regalen und verließen anschließend das Gelände. Zum Tragen des Stehlguts nutzten die Täter ein Bettlaken.

Auf einer Videoaufzeichnung sind fünf, vermutlich männliche Personen bei der Tatausführung zu sehen, die alle dunkel gekleidet waren und ihre Gesichter verhüllten. Eine Person trug ein auffälliges Cappy in orangener Farbe.

Es ist zu vermuten, dass die flüchtigen Personen in Richtung eines Parkplatzes am ZOB Glashütte gelaufen und dort in ein Fahrzeug gestiegen sind. Von dort aus bleibt die Fluchtrichtung unbekannt. Der Wert der entwendeten Tabakwaren dürfte sich nach vorläufigen Schätzungen auf einen hohen vierstelligen bis fünfstelligen Eurobereich belaufen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen und fragt nach Zeugen. Wer hat die Tat gegen 02:30 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zu flüchtenden Personen zwischen der Tankstelle und dem ZOB Glashütte oder sonstigen verdächtigen Personen machen? Gibt es Hinweise auf ein Fahrzeug, das von den Tätern genutzt worden sein könnte?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 040 52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell