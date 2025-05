Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Rottweil) - Gefährdung durch unsichere Fahrweise - Polizei sucht weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer (19.05.2025)

Am Montagabend ist es im Bereich Aichhalden und Waldmössingen durch die Fahrweise eines 88-jährigen Autofahrers zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen gekommen.

Gegen 21:45 Uhr bog ein 88-Jähriger mit einem blauen VW Polo in die Zollhausstraße ein und geriet bereits innerhalb der Ortsdurchfahrt mehrfach in den Gegenverkehr. Ein nachfolgender aufmerksamer Autofahrer bemerkte die unsichere Fahrweise und entschied sich, den Polo bis zum Eintreffen der Polizei zu verfolgen. Auf der weiteren Strecke über die Waldmössinger Straße in Richtung Schachen kam es auf Höhe eines Reiterhofes beinahe zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Volvo. Dessen 50-jährige Fahrerin konnte nur durch eine Notbremsung und das Ausweichen ins Bankett einen Zusammenstoß verhindern.

Eine weitere gefährliche Situation ereignete sich später im Ortsbereich von Waldmössingen, als ein dunkler Audi auf Höhe der Kastellhalle in der Vorstadtstraße ausweichen musste, weil der VW Polo erneut in den Gegenverkehr geriet.

In Oberndorf-Bochingen konnte der 88-Jährige schließlich durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert werden. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge körperlicher Mängel.

Zur weiteren Aufklärung des Vorfalls bittet das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 um Hinweise - insbesondere von der bislang unbekannten Fahrerin oder dem Fahrer des dunklen Audi, der im Bereich der Kastellhalle ausweichen musste. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

