Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schackendorf - Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Schackendorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (23. Oktober 2025) und Freitag (24. Oktober 2025) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Fahrenkruger Weg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich zwischen 15:00 Uhr am Donnerstag und 18:00 Uhr am Freitag ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Haus. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Wohnräume und entwendeten Uhren sowie Wertmünzen. Nach der Tatausführung flüchteten die Unbekannten unerkannt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell