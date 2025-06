Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wohnhausbrand in Kaan-Marienborn: Neue Erkenntnisse nach Obduktion und Begutachtung durch Brandsachverständigen -#polsiwi

Siegen - Kaan-Marienborn (ots)

Am 16. Juni ist es in Kann-Marienborn in der Augärtenstraße zu einem Wohnhaus-brand mit tragischen Folgen gekommen. Die 84-jährige Bewohnerin ist dabei ums Leben gekommen. Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein berichtete bereits hierüber: https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/84-jaehrige-verstirbt-bei-wohnhausbrand

Mittlerweile liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Demnach ergeben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die 84-Jährige verstarb infolge des Brandes. Zudem liegt eine Bewertung des Brandsachverständigen vor. Brandausbruchsort dürfte in der Küche gewesen sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Auch hier liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Aufgrund des massiven Brandschadens in diesem Bereich lässt sich die genaue Brandursache nur schwer feststellen. Möglicherweise geriet etwas im Bereich der Spüle / unterhalb der Spüle in Brand.

