POL-SI: Mehrere Anhänger mit Graffiti beschmiert - #polsiwi

Siegen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.06.2025) sind unbekannte Täter in ein Fachgeschäft für Forstgeräte in Siegen eingebrochen. Die Täter beschädigten gegen 3 Uhr morgens ein Schaufenster und verschafften sich Zutritt zum Gebäude an der Straße "Garnisonsring". Anschließend entwendeten sie mehrere hochpreisige Motorsägen und Heckenschneider ...

