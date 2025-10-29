Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Linienbus verunfallt und kippt auf die Seite

Pinneberg (ots)

Am Mittwochmorgen (29.10.2025) ist es auf der Datumer Chaussee zwischen den Pinneberger Ortsteilen Eggerstedt und Waldenau zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam gegen 07:50 Uhr ein Linienbus in Richtung Süden fahrend nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Im Bus befanden sich nach vorläufigen Angaben insgesamt sieben Personen, die durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden mussten.

Nach einer ersten Sichtung durch den Rettungsdienst erlitten die Insassen leichte Verletzungen.

Die Unfallstelle musste für eine Stunde vollgesperrt werden. Die Absperrungen konnten zwischenzeitlich vorerst wieder aufgehoben werden. Die Verkehrsbetriebe forderten einen Abschleppdienst für den verunglückten Bus an. Für die Bergung des Fahrzeugs wird die Datumer Chaussee voraussichtlich im Laufe des Vormittags wieder gesperrt werden müssen. Ein genauer Zeitansatz ist hierzu nicht bekannt.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg wird im Laufe des Tages mit einer ergänzenden Pressemitteilung weitere Informationen zu dem Unfall veröffentlichen. Weitere Einzelheiten können zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell