Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Traventhal - Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Traventhal (ots)

Zwischen Sonntagmittag (26.10.2025) und Montagmorgen (27.10.2025) brachen Unbekannte in der Straße Herrenmühle in ein Einfamilienhaus ein.

Zwischen 12:00 Uhr und 08:30 Uhr drangen die Täter vermutlich gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss in das unbewohnte Haus ein. Sie durchwühlten mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss. Angaben zum möglichen Stehlgut liegen derzeit jedoch nicht vor. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

