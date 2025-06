Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei deckt versuchte Schleusung in Küstrin-Kietz auf

Küstriner Vorland (Märkisch-Oderland) (ots)

Freitagmorgen deckte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen die unerlaubte Einreise von vier Personen auf.

Gegen 4 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte vier Männer, die fußläufig am Grenzübergang Küstrin-Kietz nach Deutschland einreisen wollten. Die Staatsangehörigen aus Eritrea im Alter von 23 bis 25 Jahren konnten keine für die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland erforderlichen Dokumente vorweisen. Sie gaben an, dass ein unbekannter Mann sie auf der polnischen Seite mit seinem PKW absetzte.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen die mutmaßlich Geschleusten mit zur Dienststelle in Manschnow und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise ein. Gegen den unbekannt gebliebenen Schleuser ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts des Versuchs des Einschleusens von Ausländern.

Die Bearbeitung dauert zurzeit noch an. Eine Zurückweisung aller Personen ist avisiert.

