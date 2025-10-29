Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Pkw flüchtet im Stadtgebiet mit hoher Geschwindigkeit - Polizei stoppt die riskante Fahrt und stellt Betäubungsmittel sicher

Elmshorn (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (29.10.2025) flüchtete ein weißer Audi A7 Sportsback vor einem Streifenwagen und fuhr im Stadtgebiet Elmshorn mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit über rote Ampeln. Die Polizei konnte die riskante Fahrt stoppen.

Eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Elmshorn stellte gegen 00:10 Uhr im Adenauerdamm ein vorbeifahrendes Fahrzeug mit überhöhter Fahrgeschwindigkeit fest und entschloss sich zu einer Verkehrskontrolle. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Audi und entfernte sich über den Hainholzer Damm und die Hamburger Straße. Auf seiner Flucht überfuhr der Fahrer mehrere rote Ampeln und beschleunigte bei erlaubten 50 km/h auf eine Fahrgeschwindigkeit von weit über 100 km/h.

Mit Unterstützung weiterer Streifenwagen konnte das Fahrzeug letztendlich an der Kreuzung Wittenberger Straße/Köllner Chaussee angehalten werden. Im Audi befanden sich der 33-jährige Fahrer und zwei junge Mitfahrer. Der in Elmshorn wohnhafte Fahrer stand unter dem Verdacht einer THC-Beeinflussung und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe durchsuchten die Einsatzkräfte das Auto und fanden mehrere Cannabisprodukte und verschreibungspflichtige Medikamente auf. Ein Arzt entnahm beim Fahrer eine Blutprobe und die Polizei untersagte die Weiterfahrt.

Der 33-jährige Beschuldigte, ein russischer Staatsbürger, wird sich nun in einem Strafverfahren mit den Vorwürfen Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Zudem wurden gegen den Fahrer und die 20- sowie 22-jährigen Mitfahrer, ein deutscher und ein polnischer Staatsbürger, weitere Strafverfahren nach dem Konsumcannabis- und Arzneimittelgesetz eingeleitet.

Die Polizei Elmshorn führt die Ermittlungsverfahren und bittet Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Fahrverhalten des Audi-Fahrers in der Nacht machen können, mit der Polizei unter der Rufnummer 04121 803-0 Kontakt aufzunehmen.

