Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Hinweise nach zwei Hauseinbrüchen in Harksheide

Norderstedt (ots)

Am Mittwochabend (29.10.2025) kam es im Stadtteil Harksheide zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der beiden Taten wird derzeit ein Zusammenhang vermutet.

Erster Einbruch im Kringelkrugweg:

Die Polizei wurde gegen 17:46 Uhr über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kringelkrugweg informiert. Die Hausbewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause befand, hatte über ihre elektronische Überwachungssysteme Bewegungen im Bereich der rückwärtigen Terrasse festgestellt. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte konnten nur noch die beschädigte Terrassentür feststellen. Die unbekannten Täter entfernten sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei.

Zweiter Einbruch in der Straße Am Hange:

Mehrere Stunden später stellte ein weiterer Hausbewohner in der Straße Am Hange einen Einbruch in seinem Einfamilienhaus fest. Im Zeitraum von etwa 17:45 Uhr bis 22:30 Uhr verschafften sich die Täter durch ein Fenster gewaltsam Zugang. In der Folge durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten des Hauses. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde lediglich ein Kleidungsstück entwendet.

Die Polizei kann aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen einen Zusammenhang der beiden Taten nicht ausschließen. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet daher um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer verdächtige Personen oder abgestellte Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können telefonisch unter der Nummer 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell