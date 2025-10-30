Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen - Folgemeldung zu https://t1p.de/w6br2

Schenefeld (Pinneberg) (ots)

Die Kriminalpolizei Pinneberg suchte nach der vermissten 16-jährigen Ronja K. aus Schenefeld (siehe hierzu die Pressemitteilung vom 21.10.2025 unter dem o.g. Link).

Die Jugendliche konnte gestern Abend angetroffen und in Obhut genommen werden.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien für die Beteiligung an der öffentlichen Suche.

Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus dem Presseportal entfernt. Wir bitten ausdrücklich um Löschung der persönlichen Angaben und des veröffentlichten Bildmaterials.

