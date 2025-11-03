Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Unbekannte Täter stehlen Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 30.10.2025 (Donnerstag) ist es in der Zeit von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Konrad-Adenauer-Ring gekommen. Hierbei wurden Wertgegenstände im Wert von geschätzten 2500 Euro entwendet.

Der oder die Täter verschafften sich im Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im Inneren des Hauses wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden hierbei Schmuck im Wert von geschätzten 2500 Euro und ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg suchen nun nach Zeugen, die gegebenenfalls verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum und in Tatortnähe getroffen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell