POL-F: 251027 - 1113 Frankfurt-Bockenheim: Kein Erfolg mit "gemaltem Kennzeichen"

Frankfurt (ots)

(bo) Am frühen Freitagmorgen (24. Oktober 2025) gegen 04:00 Uhr fiel Beamten im Bereich des Kurfürstenplatzes ein Motorrad auf, welches daraufhin kontrolliert wurde.

Dabei gab er 19-jährige Fahrer direkt an, das Motorrad mit gefälschten Kennzeichen und ohne Führerschein zu fahren. Er sei gerade dabei, seinen Führerschein zu machen und konnte es nicht abwarten, sein bereits gekauftes Motorrad zu testen, sodass er diese Uhrzeit nutzen wollte, um ein paar Proberunden zu drehen, ohne jemanden zu gefährden. Das angebrachte und offensichtlich mit Buntstiften gemalte Kennzeichen sorgte für Stirnrunzeln bei den kontrollierenden Beamten. Bei dem gewählten Kennzeichen handelte es sich um eine Zulassung der Stadt Bremen, jedoch hatte der 19-Jährige als Zulassungsplakette eine Nachbildung der Stadt Hamburg nachgemalt. Ein Foto des Kennzeichens ist angehängt.

Er muss sich nun in einem Strafverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

