POL-F: 251027 - 1111 Frankfurt - Innenstadt: Straßenraub - Zeugen gesucht

(yi) Am gestrigen Sonntagabend (26. Oktober 2025) kam es zu einem Raub. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der 38-jährige Geschädigte gegen 21:50 Uhr auf der Zeil befunden, als sich ihm eine bislang unbekannte Person genähert und ihm einen Kettenanhänger von der Kette, welche der Geschädigte am Hals trug, abgerissen habe. Sodann sei der Räuber in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, nordafrikanischer Phänotyp, circa 20-25 Jahre alt, kurze, lockige Haare; trug eine schwarze Wollmütze, einen dunklen Trainingsanzug und dunkle Turnschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Kriminalpolizei unter 069/ 755 51299 oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.

