POL-EN: Sprockhövel: Unfall auf Mittelstraße- eine Person leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am 06.07.2025, gegen 9:45 Uhr, auf der Mittelstraße in Sprockhövel. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 55-jähriger Ennepetaler mit seinem PKW der Marke VW auf der Mittelstraße in Fahrtrichtung Gevelsberg. Zeitgleich beabsichtigte ein 56-jähriger aus Sprockhövel mit seinem PKW der Marke Nissan aus einer Grundstücksausfahrt in die Mittelstraße einzufahren. Dabei übersah er den von links kommenden VW, sodass es zur Kollision kam. Durch den Unfall wurde eine mitfahrende Person im VW leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

