POL-EN: Sprockhövel: 79-Jähriger steigt an einem Anstieg aus seinem Pkw aus, beim Rückwärtsrollen wurde er von seiner eigenen Tür erfasst

Leicht verletzt wurde ein 79-Jähriger Sprockhöveler bei einem Verkehrsunfall am 05.07.2025 gegen 17:10 Uhr in Sprockhövel. Nach ersten Erkenntnissen stieg der Sprockhöveler an einem Anstieg aus seinem Pkw aus, da er laut Zeugenaussagen seinem Enkel etwas hinterhergerufen habe. Hierbei rollte der Pkw rückwärts und unkontrolliert gegen einen Zaun. Beim Zurückrollen wurde der 79-Jährige augenscheinlich von seiner eigenen Autotür erfasst und durch den daraus resultierenden Sturz leicht verletzt. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt ins nahegelegene Krankenhaus verbracht. Das Ordnungsamt erhielt Kenntnis und sperrte den Zaun ab.

