Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251027 - 1112 Frankfurt - Bockenheim: Restaurantmitarbeiter beraubt - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Abend (26. Oktober 2025) raubten zwei bislang Unbekannte einen Restaurantmitarbeiter aus. Zeugen werden gesucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich der Mitarbeiter eines auf der Clemensstraße befindlichen Restaurants gegen 22:35 Uhr auf dem Heimweg befunden. Als er gerade im Begriff gewesen sei seinen Roller zu besteigen, habe ihn einer der beiden Räuber von hinten gewaltsam zu Boden gebracht. Sodann habe man seitens der unbekannten Angreifer die Tageseinnahmen, welche sich in einer Bauchtasche befunden haben sollen, an sich genommen. Anschließend sei das kriminelle Duo in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die beiden Räuber können wie folgt beschrieben werden:

Räuber 1.:

Männlich, circa 165cm groß, circa 30-40 Jahre alt, kräftigere Statur; trug einen dunklen, mutmaßlich braunes Oberteil, eine grüne Maske über dem Gesicht, wobei lediglich die Augen, der Mund und die Nase frei blieben und Handschuhe.

Räuber 2.:

Männlich, circa 165cm groß, circa 30-40 Jahre alt, schmale Statur; ebenfalls bekleidet mit einem dunklen Oberteil.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell